وكالة أمريكية: المنتجون في منظمة أوبك منحوا العراق مزيدا من الوقت لتنفيذ تخفيضاته

كشفت وكالة بلومبيرج الأمريكية، عن أن المنتجين في منظمة أوبك منحوا العراق مزيدا من الوقت لتنفيذ تخفيضاته.



وقالت إن "الكارتل في أوبك منح العراق ودول أخرى متقاعسة المزيد من الوقت لتنفيذ تخفيضات تهدف إلى تعويض الإنتاج الزائد في الماضي بحسب مصدر مطلع".



وأضاف المصدر، أن "القرار سيسمح للعراق بإنتاج وبيع المزيد من النفط مع البقاء ضمن الحدود".



وأفاد تجار النفط عن زيادة حادة في شحنات الصادرات العراقية الشهر المقبل، حيث يتم بيع عدد أكبر من المعتاد من شحنات النفط الخام العراقي في السوق الفورية للتحميل في تشرين الاول، وفقًا لخمسة أشخاص مشاركين في السوق في أوروبا وآسيا. تتوفر الشحنات الإضافية على أساس ما يسمى "بدون وجهة"، مما يعني أنه يمكن شراؤها وشحنها في أي مكان.



قدر أحد التجار أن الشحنات العراقية المعروضة لشهر تشرين الاول قد تصل إلى ما بين خمسة إلى عشرة ملايين برميل من الخام أكثر من المعتاد. يعمل من 160.000 إلى 320.000 برميل يوميًا.



مثل العديد من أعضاء أوبك + الآخرين، تضرر اقتصاد العراق بسبب انخفاض أسعار النفط. سيصل عجز الموازنة العراقية إلى 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى من أي مكان آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب صندوق النقد الدولي.