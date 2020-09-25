أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب انتهاكات حقوقية

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على القاضي الإيراني سيد محمود الساداتي الذي أصدر حكما بإعدام المصارع الشاب نويد أفكاري قبل أسبوعين في سجن عادل أباد بمدينة شيراز في جنوب البلاد، بعد إدانته بقتل موظف حكومي على هامش احتجاجات في صيف 2018.



وبحسب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، فإن الحكم على أفكاري تم بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، ولا يوجد دليل قاطعاً يدينه، بينما نفت السلطات القضائية الإيرانية هذه الاتهامات.



كما فرضت واشنطن عقوبات على القاضي محمد سلطاني، بسبب أحكام قاسية أصدرها بحق أفراد من الطائفة البهائية، الأقلية الدينية التي تفرض عليها السلطات الإيرانية قيوداً مشددة.



ووصف وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في بيان، إعدام أفكاري بالـ"غير مقبول"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تدعو جميع الدول إلى تعزيز مساءلة هذا النظام من خلال فرض عقوبات مماثلة لتلك التي تم الإعلان عنها اليوم".



وتابع، إن "الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة اليوم تكشف المحاكم الثورية الإيرانية وقضاتها على حقيقتهم، حيث إنهم أدوات مصممة لفرض إيديولوجية النظام الوحشية والقضاء على أي معارضة".



وبموجب العقوبات ستجمد الولايات المتحدة أي أصول على أراضيها قد يمتلكها القاضيان، كما سيمنع على أي شخص أو كيان أميركي إجراء أي تعاملات مالية معهما.

