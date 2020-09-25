نائب: عدم إقامة التعداد السكاني يشكل مشكلة عند إجراء الانتخابات وتحديد الدوائر

قال النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، إن وزارة التخطيط يفترض أن يكون لديها رؤية بملف الانتخابات من أجل معرفة الاحصائيات السكانية بهدف اعتمادها عند تحديد الدوائر الانتخابية في المحافظات.

وأضاف أن التعداد السكاني كان يجب أن يجرى في الفترة الماضية، حيث عن عدم إجرائه يشكل مشكلة عند إجراء الانتخابات وتحديد الدوائر الانتخابية.

وبين أن عدم معرفة الاعداد الحقيقية للسكان في جميع المحافظات يقودنا إلى اعتماد البيانات الإحصائية لما قبل عقد من الزمن، وبالاستناد على إحصاءات البطاقة التموينية، خاصة مع عدم قدرة وزارة التخطيط على اجراء التعداد السكاني في الوقت الراهن.