اشتباكات بين مليشيات "الوفاق" الليبية شرقي طرابلس

قالت وسائل إعلام ليبية، الجمعة، إن اشتباكات وقعت بين مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق في تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس.



وفي وقت متأخر من الخميس، أضرم محتجون النار في العديد من المناطق بالعاصمة الليبية طرابلس ومدينتي زليتن والخمس، غربي البلاد، اعتراضا على تردي الخدمات بالمنطقة، والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، رغم فتح القيادة العامة للجيش الليبي الإنتاج والتصدير للنفط.

وأكدت مصادر وشهود عيان ليبيون إشعال المتظاهرين النيران في الإطارات وإقفال الطريق في وسط مدينتي زليتن والخمس، إضافة إلى إغلاق طريق الشط وقرب مطعم بونجورنو بالقرب من مطار معيتيقة؛ احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وانقطاع الكهرباء.



وعادت المظاهرات إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد انقطاعها لفترة نظرا لشدة القبضة الأمنية للمليشيات، وأضرم محتجون النار في بلدية سوق الجمعة، شرقي العاصمة الليبية طرابلس، اعتراضا على تردي الخدمات بالمنطقة، والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، الذي يصل إلى أكثر من 10 ساعات.