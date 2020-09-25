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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 25 أيلول 2020 12:18 م

قتلى في تحطم طائرة لتهريب المخدرات في جواتيمالا‎

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لقي أربعة أشخاص مصرعهم في تحطّم طائرة في غواتيمالا كانت في رحلة لتهريب مخدّرات بين فنزويلا والمكسيك، حسبما أعلنت السلطات القضائية الغواتيمالية، يوم الخميس.
وقالت شرطة مكافحة المخدّرات في غواتيمالا في بيان: إنّ الطائرة تحطّمت ليل الثلاثاء، في منطقة نائية تقع على بُعد 130 كلم شمال العاصمة غواتيمالا.
وأضافت أنّ الطائرة أقلعت من مدينة كويرنافاكا المكسيكية (80 كلم جنوب العاصمة مكسيكو) عائدة إلى فنزويلا، وكانت تحلّق بشكل غير قانوني في الأجواء الغواتيمالية.

وأوضح البيان، أنّ المحقّقين وجدوا في حطام الطائرة ثلاثة كيلوغرامات من الكوكايين وأسلحة.
وأضاف أنّه تمّ العثور على جثتين الأربعاء، وعلى جثتين أخريين الخميس.
وأظهرت التحقيقات الأولية، أنّ أحد القتلى تاجر مخدّرات مطلوب للعدالة منذ فراره في آذار/ مارس 2019 من سجن في غواتيمالا.
ووفقاً لوزارة الداخلية الغواتيمالية فإنّ السلطات الأمريكية سبق وأن طالبت غواتيمالا بتسليمها هذا السجين، متّهمة إيّاه بأنّه عضو في شبكة لنقل المخدّرات من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتّحدة.

ومنذ بداية العام، رصدت جواتيمالا 26 طائرة تقوم بعمليات تهريب، غالبيتها في مناطق نائية من البلاد.
وفي العام الماضي، اعترضت 54 طائرة بشبهة قيامها بعمليات نقل غير مشروعة.
وتقول الولايات المتّحدة إنّ 90% من الكوكايين الذي يهرّب إلى أراضيها يتم نقله جوا وبرّا وبحرا، على متن قوارب و أحيانا في غوّاصات، عبر أمريكا الوسطى والمكسيك.

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