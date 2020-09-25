بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 25 أيلول 2020
آخر الأخبار
الصحة: استمرار تسجيل الإصابات بكورونا في العراق مؤشر خطير أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب انتهاكات حقوقية نائب: عدم إقامة التعداد السكاني يشكل مشكلة عند إجراء الانتخابات وتحديد الدوائر اللجنة المالية النيابية : ورقة الإصلاح الحكومي سترسم خريطة مالية جديدة للعام المقبل الهنداوي: حكومة الكاظمي مكلفة بتوفير الشروط المادية لإجراء الانتخابات في موعدها محلل سياسي: الميليشيات تحاول عزل نفوذ الكاظمي عن المحافظات الجنوبية لصالح إيران بومبيو لبرهم صالح: واشنطن ستغلق سفارتها ببغداد ما لم يتوقف استهدافها بالصواريخ داغر: جر القوات الأمنية إلى مواجهة مع العشائر يشكل خطراً على هيبة العراق البحث عن الناشط المختطف سجاد العراقي دون نتائج.. والميليشيات تدفع الكاظمي إلى مواجهة مع العشائر مراقبون: القوى الشيعية تخشى من اتساع شعبية الكاظمي بعد إجراءات ردع الفساد والتصدي للميليشيات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 25 أيلول 2020 12:17 م

الهنداوي: حكومة الكاظمي مكلفة بتوفير الشروط المادية لإجراء الانتخابات في موعدها

عبد-الحسين-الهنداوي
قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، إن الحكومة مكلفة بتوفير الشروط المادية لإجراء الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أن مدة التسعة أشهر كافية للاستعداد لإجراء الانتخابات.

وأضاف أنه سيعقد اجتماع لحسم قانون الانتخابات السبت المقبل، متابعاً أنه لا يمكن إجراء انتخابات من دون قانون ولا عودة للقانون السابق.

وأشار الهنداوي إلى أن المبلغ المطلوب للانتخابات موجود في الموازنة، ومن الضروري وجود رقابة وطنية ودولية على الانتخابات.

ولفت الى أن أكثر من 55 % من المواطنين يمتلكون البطاقة الانتخابية البايومترية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
فاضل جابر

نائب: عدم إقامة التعداد السكاني يشكل مشكلة عند إجراء الانتخابات وتحديد الدوائر 25 أيلول 2020 01:33 م

اجتماع عمان

بعد خطوة الإمارات والبحرين .. الاجتماع العربي الأوروبي في عمان يدعو لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية 25 أيلول 2020 01:29 م

المالية النيابية

اللجنة المالية النيابية : ورقة الإصلاح الحكومي سترسم خريطة مالية جديدة للعام المقبل 25 أيلول 2020 01:07 م

الكاظمي فوك

محلل سياسي: الميليشيات تحاول عزل نفوذ الكاظمي عن المحافظات الجنوبية لصالح إيران 25 أيلول 2020 12:08 م

مايك بومبيو

بومبيو لبرهم صالح: واشنطن ستغلق سفارتها ببغداد ما لم يتوقف استهدافها بالصواريخ 25 أيلول 2020 12:04 م

النائب-عن-تحالف-سائرون-برهان-المعموري

المعموري : التصويت على تأسيس شركة للاتصالات خطوة صحيحة باتجاه استثمارات وطنية واعدة 25 أيلول 2020 10:59 ص

عباس عليوي

نائب: الحكومة لا تمتلك أي مبرر لتعطيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي 25 أيلول 2020 10:57 ص

الكاظمي-2-696x464

الكاظمي يوجه بغلق مكاتب الأمن الوطني و ميليشيا الحشد الطائفي في المطارات 25 أيلول 2020 10:55 ص

التعليقات