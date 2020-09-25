الهنداوي: حكومة الكاظمي مكلفة بتوفير الشروط المادية لإجراء الانتخابات في موعدها

قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، إن الحكومة مكلفة بتوفير الشروط المادية لإجراء الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أن مدة التسعة أشهر كافية للاستعداد لإجراء الانتخابات.



وأضاف أنه سيعقد اجتماع لحسم قانون الانتخابات السبت المقبل، متابعاً أنه لا يمكن إجراء انتخابات من دون قانون ولا عودة للقانون السابق.



وأشار الهنداوي إلى أن المبلغ المطلوب للانتخابات موجود في الموازنة، ومن الضروري وجود رقابة وطنية ودولية على الانتخابات.



ولفت الى أن أكثر من 55 % من المواطنين يمتلكون البطاقة الانتخابية البايومترية.

