محلل سياسي: الميليشيات تحاول عزل نفوذ الكاظمي عن المحافظات الجنوبية لصالح إيران

أكد رئيس المجموعة المستقلة للأبحاث منقذ داغر، أن تأخر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حسم المواجهة مع قوى اللادولة قد يخسره حالة التأييد الشعبي.



وقال داغر في تصريح صحفي، إن الفصائل تحاول "عزل نفوذ الحكومة عن المحافظات الجنوبية، ما يسهل على طهران السيطرة عليها بشكل أكبر".



وأشار إلى أن " التأخر في حسم المواجهة مع قوى اللادولة سواء كانت بعض العشائر أو الفصائل ،قد يؤدي الى خسارة الكاظمي حالة التأييد الشعبي".

