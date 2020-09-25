بومبيو لبرهم صالح: واشنطن ستغلق سفارتها ببغداد ما لم يتوقف استهدافها بالصواريخ

كشف مصدر في مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح، عن أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أبلغ صالح أن واشنطن ستغلق سفارتها ببغداد ما لم يتوقف استهدافها بالصواريخ.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "بومبيو أبلغ صالح في اتصال هاتفي قبل يومين بنية بلاده إغلاق سفارتها في بغداد في غضون فترة قصيرة، في حال عدم إيقاف استهداف السفارة بهجمات صاروخية بشكل متكرر".

وأضاف المصدر، أن "بومبيو أكد لصالح أن قرار إغلاق السفارة يعود إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي لا يريد دخول الانتخابات في وقت تتعرض فيه سفارة بلاده للقصف والتهديد المستمرين".