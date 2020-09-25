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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 25 أيلول 2020 11:59 ص

داغر: جر القوات الأمنية إلى مواجهة مع العشائر يشكل خطراً على هيبة العراق

منقذ داغر
أكد رئيس المجموعة المستقلة للأبحاث منقذ داغر، أن غاية الفصائل المسلحة من جر قضية اختطاف الناشط سجاد العراقي في ذي قار إلى صدام مع العشائر هي "إحداث فتنة داخلية".

وأضاف داغر في تصريح صحفي، أن "تلك الجماعات تحاول منذ وصول الكاظمي للسلطة أن تفقده تأييد الشارع العراقي الذي يعد الرافعة الرئيسة التي أتت به للمنصب".

وتابع: أن "جر القوات الأمنية إلى مواجهة مع العشائر يشكل خطراً على هيبة الدولة وقوتها وإمكانياتها بضبط القانون"، مستدركاً أن "عدم حسم ملف المختطف سيزيد من الغضب الشعبي على الفصائل المسلحة، لكنه سيأخذ الكثير من جرف الكاظمي".
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