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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 25 أيلول 2020 11:32 ص

بومبيو يزور اليونان الأسبوع المقبل لدعمها في مواجهة تركيا

بومبيو

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأسبوع المقبل، إلى اليونان، في زيارة يعرب خلالها عن دعم بلاده لأثينا في نزاعها الحدودي مع أنقرة، كما أعلنت وزارته الخميس.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن زيارة بومبيو إلى اليونان تندرج في إطار جولة أوروبية سيقوم بها بين 27 أيلول/ سبتمبر و2 تشرين الأول/ أكتوبر، وستشمل كذلك كلاً من إيطاليا والفاتيكان وكرواتيا.
وفي زيارته الثانية في أقل من عام إلى اليونان، سيتوجه الوزير الأمريكي إلى كل من تيسالونيكي (شمال)، وجزيرة كريت حيث سيلتقيه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه خلال وجوده في اليونان، سيشدد بومبيو على ”التزام“ واشنطن وأثينا ”تعزيز الأمن والسلام والازدهار في شرق البحر المتوسط“ و“سيحتفي بالعلاقات اليونانية-الأمريكية الأقوى منذ عقود“.
وخلال وجوده في كريت، سيزور الوزير الأمريكي القاعدة البحرية لحلف شمال الأطلسي في خليج سودا.
وكان بومبيو زار قبل أسبوعين قبرص حيث حض تركيا على وقف الأنشطة التي تُثير توترا في شرق البحر المتوسط، داعيا جميع الأطراف إلى انتهاج السبل الدبلوماسية.
ويدور خلاف بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة ثانية حول موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع أكثر حدة.
لكن منسوب التوتر بين البلدين تراجع الثلاثاء، مع إعلان البلدين عزمهما استئناف المفاوضات الثنائية قريبا.

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