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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 25 أيلول 2020 11:05 ص

القبض على ثلاثة إرهابيين في نينوى وديالى

اعتقال
ألقت الاستخبارات العسكرية القبض على ثلاثة من ارهابيين في نينوى  وديالى.

وقالت في بيان  ان مفارزها  في الفرقة ١٦ وقوة من ذات الفرقة القت القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة دومييز بمحافظة نينوى وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب.
 واوضحت ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من ذات الفرقة القت القبض على أحد  الارهابيين في منطقة الهاشميات بالقرب من هبهب بديالى والذي يتزامن دخوله دائما مع تنفيذ عمليات ارهابية في قاطع المسؤولية وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.
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