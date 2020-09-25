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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 25 أيلول 2020 11:03 ص

الحجامي يكشف عن أسباب ارتفاع حالات الإصابات بكورونا في جانب الكرخ

علي جاسب

كشف مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، عن اسباب ارتفاع حالات الاصابات بكورونا في جانب الكرخ.

وقال الحجامي في مقطع فيديو نشره على حسابه بالفيسبوك ان "عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية موجود في جميع مناطق العراق وليس في الكرخ فقط"، مبينا ان "زيادة الاصابات بكورونا في جانب الكرخ يعود الى التوسع في مختبرات فحص الفايروس".

واضاف "افتتحنا مختبرات حديثة جدا تحتوي على اجهزة المانية بمواصفات حديثة بهدف اجراء عمليات فحص المشتبه باصابتهم بالفايروس"، لافتا الى "اننا تعاقدنا مع شركة تركية لادارة هذه المختبرات بالتعاون مع الكوادر العراقية".

وتابع "توسعنا في عدد الفحوصات اذ بلغت في فترة قياسية اكثر من ربع مليون فحص"، موضحا ان "عدد حالات الاصابات المسجلة بلغت لغاية الان 46 الف و600 حالة منها 36 الف و600 حالة شفاء و671 حالة وفاة".

واكد ان "نسبة الشفاء بلغت اكثر من 80% ونسبة الوفاة اقل من 1.5% وهذا افضل من دول كثيرة"، لافتا الى "اننا اوعزنا الى جميع المراكز الصحية والمستشفيات بالتوسع في اجراءات الفحوصات المختبرية عن الفايروس.
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