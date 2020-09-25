المعموري : التصويت على تأسيس شركة للاتصالات خطوة صحيحة باتجاه استثمارات وطنية واعدة

اكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية برهان المعموري، ان التصويت على تأسيس شركة للاتصالات خطوة صحيحة باتجاه استثمارات وطنية واعدة.



وقال المعموري في بيان ان "الازمات الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد وما ترافقها من آثار سلبية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تستدعي إيجاد حلول واقعية ومعالجات جذرية لتجاوز تلك الازمات والمضي بخطوات واثقة نحو مستقبل أفضل".



واضاف "ما لاحظناه من حاجة ماسة لتعظيم الواردات النقدية من جانب وإنهاءً لاحتكار بعض الشركات التي لم تعد بالفائدة على المجتمع من جانب آخر، دعانا للتفكير ملياً في تنفيذ عدد من المشاريع ومنها مطالبة الحكومة في وقت سابق بتأسيس شركة وطنية للاتصالات".



واكد المعموري ان "تصويت مجلس النواب على قرار يلزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للإتصالات يعد خطوة صحيحة باتجاه استثمارات وطنية كبرى واعدة تسهم في تعظيم الإيرادات المالية للموازنة وتعزز ثقة المواطن بالخطوات الحكومية لبناء المستقبل".