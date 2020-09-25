نائب: الحكومة لا تمتلك أي مبرر لتعطيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي

قال النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، ، ان الحكومة لا تمتلك اي مبررات لعدم تفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي.

واوضح في تصريح له ان “تفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي امر ايجابي في السيطرة على توزيع المناصب وفق منظور المحاصصة الحزبية، فضلا عن الخلاص من الفساد الاداري”، لافتا الى ان “القانون صوت عليه داخل مجلس النواب واصبح جاهزا للتنفيذ منذ وقت طويل.

ودعا “الحكومة لتفعيل القانون وتوزيع الدرجات الوظيفية وفق الاستحقاق وليس المحاصصة الحزبية

وكان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق على قانون مجلس الخدمة الاتحادية.