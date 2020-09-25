هيئة الإعلام ترحب بقرار البرلمان بتأسيس الشركة الوطنية للاتصالات

رحبت هيئة الاعلام والاتصالات بقرار البرلمان الزام الحكومة تاسيس الشركة الوطنية للاتصالات.



وقالت في بيان انها على استعدادها الكامل لدعم وتوفير بكل مايتعلق من اجراءات يتطلبها تاسيس الشركة الوطنية للاتصالات ومع لايتعارض مع سوق المنافسة والقوانين النافذة في البلاد.



واكدت انها لم تكن يوما معارضة من حيث المبدا لفكرة تاسيس شركة وطنية للاتصالات وانها مع كل من شانه تطوير قطاع الاتصالات في البلاد ويقدم الخدمات المناسبة التي ينشدها المواطن العراقي.