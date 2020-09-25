ظافر العاني: توجه أفضل صنوف قواتنا لتحرير مختطف والعودة دون تحقيق الهدف خطيئة كبرى

اعتبر النائب ظافر العاني، ان توجه افضل صنوف القوات الامنية لتحرير مختطف والعودة دون تحقيق الهدف /خطيئة كبرى/.



وقال العاني في تغريدة على "تويتر"، "ليست المشكلة في ذهاب كل هذا العديد من افضل صنوف قواتنا لمجرد تحرير مختطف واحد ولكن الخطيئة الكبرى هي ان يعودوا من دون تحقيق الهدف".



واضاف ان "القرارات المترددة تقضي على بقايا الأمل عند الناس في رؤية دولة متماسكة الاركان وتشجع غيرهم على العصيان".