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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 25 أيلول 2020 10:49 ص

الكاظمي والحلبوسي يشددان على ضرورة بسط سيطرة الدولة وسيادة مؤسساتها وحماية البعثات الدبلوماسية

الكاظمي والحلبوسي
شدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي و رئيس مجلس النواب  محمد الحلبوسي  على ضرورة بسط سيطرة الدولة وسيادة مؤسساتها، وأهمية حفظ أمن البعثات الدبلوماسية، وملاحقة منفذي الاعتداءات وفرض القانون.

 وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان الحلبوسي والكاظمي بحثا خلال لقائهما مجمل مستجدات الأوضاع والتحديات التي تواجه البلاد، والسبل الكفيلة لتخطي الأزمات.

واشار   الى الجانبين اكدا   ضرورة بسط سيطرة الدولة وسيادة مؤسساتها، وأهمية حفظ أمن البعثات الدبلوماسية، وملاحقة منفذي الاعتداءات وفرض القانون.

واوضح البيان ان  اللقاء بين رئيس مجلس النواب ورئيس  مجلس الوزراء،  جاء استمراراً لتكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتنسيق الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، ودعم الجهود الحكومية في مكافحة الفساد.
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