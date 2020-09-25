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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 25 أيلول 2020 10:41 ص

أمريكا تمنح العراق إعفاء لشهرين من عقوبات الطاقة الإيرانية

أمريكا والعراق
أعلنت الولايات المتحدة، أنها جددت إعفاء العراق لتلقي واردات كهرباء من إيران، ولمدة 60 يوما هذه المرة، لتمكن بغداد من اتخاذ "إجراءات فعالة" لتقليص اعتمادها على طهران المجاورة للحصول على الطاقة.

ومن شأن الإعفاء استمرار استثناء العراق من عقوبات أميركية أعيد فرضها على إيران تقوض اقتصادها الشديد الاعتماد على النفط بعدما سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب واشنطن من اتفاق نووي أبرمته قوى عالمية في 2015 مع الجمهورية الإسلامية.

مددت الولايات المتحدة مرارا الإعفاء لبغداد لاستخدام إمدادات طاقة إيرانية ضرورية لشبكة الكهرباء لديها، وهي عادة ما تكون لمدة 90 أو 120 يوما.

وقال محللون، إن التجديد بمدد أقصر قد يكون انعكاسا لتوتر في العلاقات بين البلدين على خلفية الهجمات المسلحة المتكررة على القوات الأميركية المتمركزة في العراق، والتي تلقي واشنطن المسؤولية عنها على إيران التي بدورها تنفي هذا.


وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية "الإعفاء يضمن قدرة العراق على تلبية احتياجاته من الطاقة على المدى القصير مع اتخاذه خطوات لتقليص اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية".

وأضاف: "نعتقد أنه من الممكن لحكومة العراق أن تتخذ إجراءات فعالة في غضون 60 يوما لتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة".

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