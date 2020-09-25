أعلنت وزارة النقل، استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى تركيا والهند.



وقال وزير النقل ناصر الشبلي، إن "سلطتي الطيران العراقية والتركية اتفقتا على عودة الرحلات الجوية بين الجانبين، لتشمل كل المدن التركية، بواقع 20 رحلة في الأسبوع. كما أن المدن العراقية بدورها ستستقبل رحلات جوية تركية حسب المتفق عليه".



وأضاف "أنه تم الاتفاق مع الجانب الهندي على تسيير رحلة واحدة في الأسبوع إلى الهند على أن يزداد عدد الرحلات لاحقا وبحسب الاتفاقات الموقعة بين البلدين".

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