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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 25 أيلول 2020 10:06 ص

بايرن ميونخ يفوز على إشبيلية الإسباني ويتوج بالسوبر الأوروبي

بايرن ميونيخ

واصل بايرن ميونخ الألماني مسلسل إنجازاته في العام الحالي وتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2-1 على إشبيلية الإسباني، على إستاد بوشكاش آرينا بالعاصمة المجرية بودابست.

وتوج بايرن بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه وأكد هيمنته على الساحة الأوروبية بعد شهر واحد من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 حيث بادر أشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي بالتقدم عن طريق الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس من ضربة جزاء في الدقيقة 13 وتعادل ليون جوريتسكا لفريق بايرن في الدقيقة 34.

ولم يستطع أي من الفريقين هز الشباك في الشوط الثاني لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 ويلجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي شهد هدف الفوز لبايرن بضربة رأس من البديل الإسباني خافي مارتينيز في الدقيقة 104.

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