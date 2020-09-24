نائب: قادة سياسيون متورطون بقضية الكي كارد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، أن ملف الكي كارد من أخطر ملفات الفساد حيث تبلغ قيمته أكثر من دولارين عن كل بطاقة يجري استخدامها من قبل حاملي البطاقة، داعيا الجهات الرقابية ولجنة مكافحة الفساد بأخذ دورهما في ملاحقة قادة كبار متورطين بعمليات فساد كي كارد .



وقال ذيبان إن “شركة كي كارد بالتعاون مع قادة كبار في العملية السياسية حصلت على أموال تبلغ قيمتها عشرات ملايين الدولارات شهريا”.

وأضاف، أن” شركة كي كارد تمثل مصالح خارجية تعمل تحت عباءة قادة وشخصيات سياسية”.



وطالب لجنة مكافحة الفساد بـ”أخذ في ملاحقة قادة كبار متورطين بعمليات فساد كي كارد.