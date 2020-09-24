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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 24 أيلول 2020 03:20 م

النفط تنفي تصريحا لوزيرها يخص رفع الانتاج نشرته الصحيفة الرسمية

وزارة النفط


نفت وزارة النفط، ، تصريحاً لوزيرها نقلته صحيفة  الصباح الرسمية صباح اليوم. 

وذكرت الوزارة في بيان، انها "تنفي التصريح الذي  نسب الى الوزير احسان عبد الجبار نشرته جريدة الصباح العراقية"، مؤكدة بان "وزير النفط لم يدل بهذا التصريح ولم يلتقِ بمراسل الصحيفة، وسبق لوزارة النفط ان قامت بنفي تصريحات سابقة نشرتها الصحيفة ضمن نفس السياق". 


واكدت الوزارة إن "العراق ملتزم باتفاق اوبك بلاس، وانه يعمل مع المنتجين الاعضاء من اوبك ومن خارجها، على مواجهة التحديات التي تواجه الاسواق النفطية العالمية ومنها انتشار (كوفيد 19) والذي تسبب في خفض الطلب العالمي على النفط". 


وطالبت الوزارة "وسائل الاعلام توخي الدقة والمهنية في نقل وتداول ونشر الاخبار".

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