الحجامي: الدورة والمناطق المرتبطة بها أكثر المناطق تسجيلاً لإصابات كورونا في جانب الكرخ

أكد مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، ، أن الدورة جنوبي بغداد والمناطق المرتبطة بها من اكثر المناطق تسجيلاً للاصابات بكورونا، داعياً اهالي تلك المناطق الى الالتزام بالاجراءات الوقائية الخاصة بالفيروس لمنع انتشاره.

وقال الحجامي في بيان إن "منطقة الدورة والمناطق المرتبطة بها مثل الجيبجي وهور رجب والبوعيثة من اكثر المناطق تسجيلا للاصابات بفيروس كورونا المستحد في جهة الكرخ"، مشدداً على ضرورة ان " تكون مسافة بين شخص واخر اثناء التبضع والتعقيم المستمر وارتداء الكمامة وغسل اليدين.

وأضاف أن "عدد الاصابات في مناطق الدورة والمناطق المرتبة بها منذ بداية الجائحة بلغت اكثر من ٣٩٠٠ حالة منها ١٠٨ حالة وفاة"، معتبراً أن "ارتفاع الاصابات في تلك المناطق نتيجة عدم التزام بشروط الوقاية الخاصة بمنع انتشار الفيروس.

