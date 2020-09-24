​إصابة وزيرة الهجرة والمهجرين بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن اصابة الوزيرة ايفان فائق جابرو بفيروس كورونا. وقال الناطق باسم الوزارة علي عباس:" ان حالة الوزيرة مستقرة. Copy أخبار متعلقة إصابة وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو بفايروس كورونا الصحة تكشف عن سببين وراء ارتفاع نسبة الإصابات بفايروس كورونا في العراق البرازيل تسجل ثالث أعلى حصيلة وفيات بكورونا في العالم ارتفاع عدد اصابات فيروس كورونا في البلاد الى 547 بعد تسجيل 41 اصابة جديدة وفاة وزير الصناعة الفرنسي السابق بعد إصابته بفيروس كورونا صحة الرصافة: 87 اصابة بكورونا وخمس وفيات وشفاء 22 اخريـن