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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 24 أيلول 2020 11:00 ص

القبض على تاجر مخدرات جنوب الحلة

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ألقت الشرطة  القبض على تاجر مخدرات جنوب الحلة مركز محافظة بابل ، وضبطت بحوزته كمية  كبيرة من الحبوب المخدرة . 

وقال مصدر امني :" ان قوة تابعة لجهاز الامن الوطني في بابل  القت القبض على  تاجر المخدرات  بعملية مداهمة لمنزله في ناحية الحمزة الغربي جنوب الحلة ، وضبطت  بحوزته اكثر من عشرة آلاف حبة مخدرة و ومبالغ كبيرة من العملة الاجنبية.
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