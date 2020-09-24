ألقت الشرطة القبض على تاجر مخدرات جنوب الحلة مركز محافظة بابل ، وضبطت بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة .



وقال مصدر امني :" ان قوة تابعة لجهاز الامن الوطني في بابل القت القبض على تاجر المخدرات بعملية مداهمة لمنزله في ناحية الحمزة الغربي جنوب الحلة ، وضبطت بحوزته اكثر من عشرة آلاف حبة مخدرة و ومبالغ كبيرة من العملة الاجنبية.