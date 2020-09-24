التعليم تعلن ضوابط انتقال الطلبة في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط انتقال الطلبة للدراستين الصباحية والمسائية للسنة الدراسية 2021/2020 في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية.

وذكر المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حيدر العبودي إن وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على ضوابط انتقال الطلبة للدراستين الصباحية والمسائية في الكليات والجامعات الحكومة والأهلية اعتماداً على الفصل الثامن من دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الضوابط نصت على أن يكون تقديم الطلبات للمشمولين عبر مراجعة الكلية او الجامعة الأصلية للحصول على الرقم السري الخاص بتفعيل استمارة التقديم الموجودة في البوابة الإلكترونية الخاصة بدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة التي سوف تتيح ما لا يزيد عن (5) خيارات فقط.

وأوضح أن التقديم سيبدأ من يوم الأحد الموافق 2020/10/11 ويستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق 2020/11/15.