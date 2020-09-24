وزارة الخارجية تعلن خروج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر



أعلنت وزارة الخارجية، ، خروج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر في مجال غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، أحمد الصحاف، ان "وزير الخارجية بعد لقائه عددا من نظرائه الأوروبيين ومسؤول السياسات والامن في الاتحاد الاوروبي وشخصيات اخرى رفيعة المستوى، نجح في كسب أصواتهم ودعمهم لرفع العراق من لائحة الدول عالية المخاطر في مجال غسيل الاموال وتمويل الارهاب كلياً في وقت قريب جداً".



وأضاف أن "الكيانات والمؤسسات المشمولة بالحظر يمتد عملها الى مختلف القطاعات كالاستثمار والاقتصاد والصناعة والقطاعات الاخرى"، مؤكداً أن "رفع الحظر عنها سيضيف دعما للاقتصاد الداخلي ويسهل تعاونها مع الحكومة.