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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 24 أيلول 2020 10:55 ص

خبير اقتصادي : العراق مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة خلال العام المقبل

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أكد الخبير الاقتصادي احسان الكناني  :" ان العراق مقبل على ازمة اقتصادية كبيرة خلال العام المقبل ، وان الحكومة ستلجأ الى الاقتراض مجددا وسط ضغط جماهيري ومناشدات بتنفيذ مطالب الشعب "
 وقال الكناني،:" ان جائحة كورونا  لم تنته وسوق النفط  سيحتاج الى وقت اكبر  من اجل ان يتعافى ، وقد يحتاج ذلك الى اكثر من عام ".

 واوضح :" ان اعتماد العراق على النفط في رفد  الموازنة سيؤدي الى  ديون اضافية وطلب الحكومة الاقتراض مجددا ، وقد تلجأ الى احداث تغييرات في موازنة العام المقبل ،  كما انها ستتأخر بتسليمها الى البرلمان ".

 من جانبه قال  مقرر اللجنة المالية في مجلس  النواب احمد الصفار،:" ان ديون العراق ،عند حسابها وتقسيمها على عدد السكان ، فان  كل طفل عراقي يولد، سيكون مدينا بـ 3000 دولار ".

واضاف الصفار:" ان  الحكومات المتعاقبة  حولت الاقتصاد العراقي من منتج الى ريعي يعتمد على مورد وحيد هو النفط، والآن لا يوجد نظام اقتصادي محدد في البلد"، مبينا  :" ان 5 ٪من ايرادات الدولة لاتصل اليها كايرادات المنافذ والضرائب والكمارك" .
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