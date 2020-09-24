خبير اقتصادي : العراق مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة خلال العام المقبل

أكد الخبير الاقتصادي احسان الكناني :" ان العراق مقبل على ازمة اقتصادية كبيرة خلال العام المقبل ، وان الحكومة ستلجأ الى الاقتراض مجددا وسط ضغط جماهيري ومناشدات بتنفيذ مطالب الشعب "

وقال الكناني،:" ان جائحة كورونا لم تنته وسوق النفط سيحتاج الى وقت اكبر من اجل ان يتعافى ، وقد يحتاج ذلك الى اكثر من عام ".



واوضح :" ان اعتماد العراق على النفط في رفد الموازنة سيؤدي الى ديون اضافية وطلب الحكومة الاقتراض مجددا ، وقد تلجأ الى احداث تغييرات في موازنة العام المقبل ، كما انها ستتأخر بتسليمها الى البرلمان ".



من جانبه قال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب احمد الصفار،:" ان ديون العراق ،عند حسابها وتقسيمها على عدد السكان ، فان كل طفل عراقي يولد، سيكون مدينا بـ 3000 دولار ".



واضاف الصفار:" ان الحكومات المتعاقبة حولت الاقتصاد العراقي من منتج الى ريعي يعتمد على مورد وحيد هو النفط، والآن لا يوجد نظام اقتصادي محدد في البلد"، مبينا :" ان 5 ٪من ايرادات الدولة لاتصل اليها كايرادات المنافذ والضرائب والكمارك" .