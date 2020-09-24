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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 24 أيلول 2020 10:51 ص

​إصابة النائب الفني لمحافظ ديالى بفيروس كورونا

دائرة-صحة-ديالى

اعلن مصدر طبي في ديالى عن اصابة النائب الفني لمحافظ ديالى بمرض كورونا المستجد .

وقال  المصدر  ان الفحص المختبري أظهر اصابة محمد قتيبة البياتي نائب محافظ ديالى للشؤون الفنية بفايروس كورونا .


واضاف ان البياتي يخضع للعلاجات الطبية في احدى مستشفيات ديالى.
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أخر تعديل: الخميس، 24 أيلول 2020 11:22 ص
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