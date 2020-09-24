​إصابة النائب الفني لمحافظ ديالى بفيروس كورونا

اعلن مصدر طبي في ديالى عن اصابة النائب الفني لمحافظ ديالى بمرض كورونا المستجد . وقال المصدر ان الفحص المختبري أظهر اصابة محمد قتيبة البياتي نائب محافظ ديالى للشؤون الفنية بفايروس كورونا . واضاف ان البياتي يخضع للعلاجات الطبية في احدى مستشفيات ديالى. Copy أخبار متعلقة نائب: 95% من إصابات كورونا “خفيفة”والفيروس يفقد فعاليته تسجيل 103 إصابات جديدة بكورونا في ديالى بينها 17 للكوادر الصحية تسجيل 6 أصابات جديدة بفيروس كورونا في جلولاء بديالى وفاة مسؤول في ديوان محافظة ديالى بكورونا صحة ديالى تعلن تسجيل 9 إصابات مؤكدة بفايروس كورونا وفاة مصاب بفيروس كورونا في بعقوبة