بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 24 أيلول 2020
آخر الأخبار
القبض على مخبر سري وناقل مواد لوجستية لداعش في قضاء الدبس بكركوك تحرير شاب مختطف والقبض على الخاطفين في النجف مصرف الرافدين يوجه بتسهيل اجراءات منح قروض البناء والترميم نائب: قادة سياسيون متورطون بقضية الكي كارد النفط تنفي تصريحا لوزيرها يخص رفع الانتاج نشرته الصحيفة الرسمية اللجنة العليا للصحة والسلامة تقرر إلغاء حظر التجوال كليّاً في العراق الخدمات النيابية تعتزم استضافة أمين بغداد النزاهة تضبط بالجرم المشهود حالات رشى في البصرة وواسط وبابل رئيس مجلس القضاء الاعلى يبحث مع امين بغداد الاجراءات القضائية في ازالة التجاوزات على الاموال العامة مصرف الرافدين يحدد انواع القروض والسلف التي تمنح لمنتسبي الدفاع
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 24 أيلول 2020 10:49 ص

نائب يكشف عن توجه لإصدار سندات خزينة من البنك المركزي للاستمرار بدفع الرواتب

ناجي رديس السعيدي

كشف عضو اللجنة المالية النيابية ، النائب ناجي السعيدي عن  توجه حكومي لاصدار سندات خزينة من البنك المركزي للاستمرار بدفع رواتب موظفي الدولة .

 وقال السعيدي    ان الحكومة ما تزال عاجزة عن سد الرواتب والنفقات التشغيلية الضرورية الاخرى، لذلك لجأت الى اعداد موازنة لاربعة اشهر، هي في الاصل قانون اقتراض جديد ".

واضاف  السعيدي :" ان  كلفة رواتب موظفي الدولة لشهر ايلول تجاوزت 3 تريليونات دينار، لذلك ستلجأ الحكومة الى اصدار سندات خزينة من البنك المركزي للاستمرار في دفع الرواتب"، مبينا :" ان  ذلك سيسبب انهيارا في الاقتصاد الوطني بحلول نهاية العام المقبل 2021 ".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مصرف الرافدين

مصرف الرافدين يوجه بتسهيل اجراءات منح قروض البناء والترميم 24 أيلول 2020 03:22 م

كي-كارد

نائب: قادة سياسيون متورطون بقضية الكي كارد 24 أيلول 2020 03:21 م

وزارة النفط

النفط تنفي تصريحا لوزيرها يخص رفع الانتاج نشرته الصحيفة الرسمية 24 أيلول 2020 03:20 م

حظر

اللجنة العليا للصحة والسلامة تقرر إلغاء حظر التجوال كليّاً في العراق 24 أيلول 2020 03:19 م

أمين بغداد منهل الحبوبي

الخدمات النيابية تعتزم استضافة أمين بغداد 24 أيلول 2020 03:16 م

1568226631_أحمد-الصحاف-780x405

وزارة الخارجية تعلن خروج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر 24 أيلول 2020 10:56 ص

رئيس مجلس القضاء الاعلى يبحث مع السفير البريطاني جهود الحكومة والقضاء في توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية

رئيس مجلس القضاء الاعلى يبحث مع السفير البريطاني جهود الحكومة والقضاء في توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية 24 أيلول 2020 10:47 ص

9201626211457290530456

النزاهة تضبط بالجرم المشهود حالات رشى في البصرة وواسط وبابل 23 أيلول 2020 06:38 م

التعليقات