نائب يكشف عن توجه لإصدار سندات خزينة من البنك المركزي للاستمرار بدفع الرواتب



كشف عضو اللجنة المالية النيابية ، النائب ناجي السعيدي عن توجه حكومي لاصدار سندات خزينة من البنك المركزي للاستمرار بدفع رواتب موظفي الدولة .



وقال السعيدي ان الحكومة ما تزال عاجزة عن سد الرواتب والنفقات التشغيلية الضرورية الاخرى، لذلك لجأت الى اعداد موازنة لاربعة اشهر، هي في الاصل قانون اقتراض جديد ".



واضاف السعيدي :" ان كلفة رواتب موظفي الدولة لشهر ايلول تجاوزت 3 تريليونات دينار، لذلك ستلجأ الحكومة الى اصدار سندات خزينة من البنك المركزي للاستمرار في دفع الرواتب"، مبينا :" ان ذلك سيسبب انهيارا في الاقتصاد الوطني بحلول نهاية العام المقبل 2021 ".