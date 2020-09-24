رئيس مجلس القضاء الاعلى يبحث مع السفير البريطاني جهود الحكومة والقضاء في توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان مع السفير البريطاني ستيفن هيكي جهود الحكومة والقضاء في توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية .



وذكر بيان لاعلام مجلس القضاء الاعلى ان, زيدان استقبل السفير البريطاني وبحث معه جهود الحكومة والقضاء في توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية والاجراءات القانونية المتخذة بحق من يعتدي على تلك البعثات

بالاضافة الى التعاون القضائي والقانوني بين القضاء العراقي وفريق التحقيق الدولي المختص بجمع الادلة عن جرائم داعش".