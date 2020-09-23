نكبة كورونا.. برهم صالح يطلب مساعدة الأمم المتحدة بعد تفشي الجائحة وموت قرابة 9 آلاف مواطن

أطباء: الوضع كارثي غير مسبوق



جاءت التصريحات التي أطلقها الرئيس برهم صالح في الأمم المتحدة لملاحقة فيروس كورونا، لتثير موجة كبيرة من الاستياء لأنها متأخرة للغاية. ومن جانب حكومة فاشلة هى حكومة الكاظمي، التي لم تستطع أن تدير أزمة الوباء وجاءت النتائج كارثية

وكان قد طالب الرئيس برهم صالح، بمساعدة دولية لمواجهة الأزمات العديدة التي يواجهها العراق خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19". وقال صالح في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العراق اتخذ عددا من التدابير لوقف انتشار فيروس كورونا، رغم الموارد المحدودة الناتجة عن سنوات من الحروب والحصار والعنف، لكن "الرحلة كانت طويلة وشاقة".

وأضاف صالح أن البنية التحتية الضعيفة في مواجهة ارتفاع أعداد القضايا لا تزال تشكل تحديًا مستمرًا.

وقال: يجب على الدول المتقدمة تقديم المساعدة للدول النامية لإنشاء بيئة لمكافحة الوباء والحد من آثاره الضارة.



وأشار إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط أدى إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية الناجمة عن الوباء. وجدد صالح الدعوات للمجتمع الدولي لتشكيل تحالف لمكافحة الفساد، قائلا إن سوء الإدارة كان بمثابة "آفة" في بلاده أسهمت في تمويل الإرهاب.

وقال: في الواقع لا يمكننا القضاء على الإرهاب إذا لم نقم بتجفيف مصادر تمويله.

في نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 5055 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي الحصيلة الأعلى للإصابات اليومية في البلاد. وسجلت الوزارة بحسب الإحصائية اليومية، 72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت خلال المدة ذاتها 3231 حالة شفاء.

ومنذ ظهور الفيروس في العراق، ارتفع العدد الكلي للإصابات إلى 332635 إصابة، شُفيت منها 58893 حالة، بينما ارتفعت الوفيات إلى 8754 حالة.

وتواجه الكوادر الطبية، جائحة كورونا في ظل حماية ضعيفة تسببت بفقدان عدد منهم حياتهم القيمة، وإصابة المئات بينهم بالفيروس الذي لم يثنهم عن أداء مهامهم في إنقاذ المصابين وشفائهم.

ودخل الأطباء مع باقي الكوادر الطبية، في العراق منذ اليوم الأول لظهور إصابات بفيروس كورونا بين المواطنين، مارس/آذار الماضي، في حالة إنذار قصوى وعمل على مدار 24 ساعة، حتى الآن في عموم مستشفيات ومراكز البلاد.

وكشف المتحدث باسم نقابة الأطباء، جاسم العزاوي، أن الأطباء الذين أصيبوا بفيروس كورونا قاربت أعدادهم الـ800 مصاب، مع 15 حالة وفاة حتى الآن في عموم البلاد، وإقليم كردستان، منذ بداية الجائحة.

وأكد العزاوي عدم وجود سبل حماية بشكل كامل للأطباء، وما متوفر لهم بشكل جزئي لاسيما الرداء الذي من المفترض أن يكون من 3 أجزاء، لكن المتاح فقط جزأين.

ويقول إن الحماية المتوفرة للأطباء نسبتها تتراوح ما بين 70-60%، بينما المفترض أن تتوفر بنسبة لا تقل عن 90%.

وأكمل العزاوي أن الحماية غير كافية للأطباء، وعلى الرغم من ذلك يرتدون رداء الوقاية طوال اليوم.

وفقد العراق خيرة من أبرز أطبائه في الآونة الأخيرة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الوقت الذي لا يزال الأطباء يعانون من العنف الجسدي، الذي يتعرضون له على يد البعض من المواطنين الغاضبين إثر توفي أحد من أفراد ذويهم أو أقاربهم، واللفظي من خلال التسقيط والاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نكبة وباء كورونا في العراق، معلقة في رقبة حكومة الكاظمي المهترئة التي فشلت في معالجة كافة الملفات.

أ.ي

