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الأربعاء, 23 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 23 أيلول 2020 10:55 م

العلاقة الحرام بين حوثيي اليمن وإيران.. طهران تجاهر بدعمهم علانية ومطالب بردعها

الحوثي

مراقبون: تصريحات رئاسة الأركان الإيرانية تأكيد على الدعم السافر للحوثيين

وصف مراقبون، التصريحات الصادرة عن رئاسة الاركان الإيرانية بتقديم الدعم العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية، بأنه ليس فقط اعتراف صريح من جانب النظام الايراني ولكنه تورط بالأيدي الملوثة في دماء الشعب اليمني، وفي تهديد الأمن العربي والخليجي.
واعتبرت الحكومة اليمنية، إعلان إيران وضع تقنياتها الدفاعية تحت تصرف الحوثيين، اعترافا صريحا بدعم وإدارة الانقلاب والتمرد الذي قادته الجماعة المدعومة من إيران ضد الشرعية اليمنية.


وكانت رئاسة الأركان الإيرانية كشفت، عن أنها نقلت تجربتها العسكرية في مجال التكنولوجيا الدفاعية إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.
وقال متحدث رئاسة الأركان الإيرانية، أبوالفضل شكارجي في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن بلاده لم تسلّح الحوثيين الارهابيين، الذين يقاتلون ضد الحكومة اليمنية والتحالف العربي.

وأضاف: لم نرسل صواريخ إلى اليمن، نقلنا لهم تجاربنا في مجال الدفاع، وهم باتوا يصنعون الصواريخ والطائرات المسيرة".


وتشكل تصريحات شاكرجي دليلا ملموسا على أن الحوثيين أداة إيرانية بامتياز، لتنفيذ مخططات التخريب في اليمن وعرقلة جهود التحالف العربي بقيادة السعودية في إرساء الأمن والاستقرار بل تجاوز ذلك إلى استهداف السعودية بصواريخ إيرانية الصنع.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني وفق تقرير جريدة العرب، تصريحات شكارجي، اعتراف إيراني واضح وصريح، بدعم وإدارة التمرد والانقلاب الحوثي، تنفيذا لأجندتها التخريبية في اليمن والمنطقة.
وشدد على أن "التدخلات الإيرانية تجاوز سافر لمبدأ السيادة الوطنية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وتحد لإرادة المجتمع الدولي في إرساء السلام في اليمن والمنطقة".
وطالب الوزير اليمني، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لحظر التسلح الإيراني، ووضع حد لعمليات تهريب الأسلحة ونقل التكنولوجيا العسكرية والخبراء لجماعة الحوثي.
ويتلقى الحوثيون دعما إيرانيا متواصلا بالمال والسلاح والمستشارين في مواجهة التحالف العربي وحكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن الحرس الثوري الإيراني وبعض الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة يقدمون مساعدات لوجستية لميليشيات الحوثي.
خبراء قالوا لـ"بغداد بوست" إن النكبة التي يتعرض لها اليمن سببها الرئيسي ايران وهى من دمرت مفاصل هذا البلد العربي طوال 9 سنوات.
ا.ي

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