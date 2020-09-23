مصرف الرافدين يحدد انواع القروض والسلف التي تمنح لمنتسبي الدفاع







حدد مصرف الرافدين انواع القروض والسلف التي تمنح للمنتسبين من وزارة الدفاع الذين يتم توطين رواتبهم على المصرف وحصولهم على الماستر كارد .



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان: الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف للمنتسبين في وزارة الدفاع هي ( سلف شخصية - سلف تكميلية - خدمة سلفني الشهرية - بطاقة تقسيط لسقف ائتماني يصل الى 5 ملايين - قروض لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية - قروض بسماية السكنية - قروض 50 مليون للبناء في قطعة ارض - قروض 50 مليون لترميم وتأهيل الدور السكنية - قروض السيارات - قروض المشاريع الصغيرة ٢٥ مليون - سحب الراتب من اي مكان يتواجد فيه المنتسب عبر فروع المصرف او المكاتب المنتشرة في بغداد والمحافظات -تطبيق مصرف الرافدين على الموبايل لمعرفة الراتب والخدمات المصرفية الاخرى . داعيا منتسبي وزارة الدفاع الى الاستفادة من تلك الخدمات عند توطين رواتبهم الكترونيا على المصرف".