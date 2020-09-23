بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 23 أيلول 2020
آخر الأخبار
النزاهة تضبط بالجرم المشهود حالات رشى في البصرة وواسط وبابل رئيس مجلس القضاء الاعلى يبحث مع امين بغداد الاجراءات القضائية في ازالة التجاوزات على الاموال العامة مصرف الرافدين يحدد انواع القروض والسلف التي تمنح لمنتسبي الدفاع البلداوي: أطراف سياسية تخطط لاستغلال النازحين بشكل كبير خلال الانتخابات المبكرة إجلاء المئات من برج إيفل في باريس بعد تهديد بوجود قنبلة يلدز يؤكد دعم تركيا للعراق وشعبه العراق يلاحق الأموال المجمدة بمختلف أنحاء العالم .. ويحصل على الدعم الأوروبي ليخرج من قائمة الدول عالية الخطورة زيدان يبحث مع السفير الامريكي اجراءات القضاء في محاسبة الجهات التي تعتدي وتهدد السفارات الموجودة في العراق قوة أمنية تبحث عن مطلقي صواريخ الكاتيوشا في بغداد.. واكتشاف مخبأ متفجرات في العاصمة سلام الشمري يطالب الكتل الراغبة بعودة نظام الدائرة الواحدة الى الاستجابة لمطالب ثوار تشرين بالدوائر المتعددة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 23 أيلول 2020 05:06 م

مصرف الرافدين يحدد انواع القروض والسلف التي تمنح لمنتسبي الدفاع

اموال
مصرف الرافدين يحدد انواع القروض والسلف التي تمنح لمنتسبي الدفاع



حدد مصرف الرافدين انواع القروض والسلف التي تمنح للمنتسبين من وزارة الدفاع الذين يتم توطين رواتبهم على المصرف وحصولهم على الماستر كارد .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان: الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف للمنتسبين في وزارة الدفاع هي (  سلف شخصية -  سلف تكميلية - خدمة سلفني الشهرية - بطاقة تقسيط لسقف ائتماني يصل الى 5 ملايين - قروض  لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية -  قروض بسماية السكنية - قروض 50 مليون للبناء في قطعة ارض -  قروض 50 مليون لترميم وتأهيل الدور السكنية - قروض السيارات - قروض المشاريع الصغيرة ٢٥ مليون - سحب الراتب من اي مكان يتواجد فيه المنتسب عبر فروع المصرف او المكاتب المنتشرة في بغداد والمحافظات  -تطبيق مصرف الرافدين على الموبايل لمعرفة الراتب والخدمات المصرفية الاخرى . داعيا منتسبي وزارة الدفاع  الى الاستفادة من تلك الخدمات عند توطين رواتبهم الكترونيا على المصرف".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
9201626211457290530456

النزاهة تضبط بالجرم المشهود حالات رشى في البصرة وواسط وبابل 23 أيلول 2020 06:38 م

Doc-P-359103-637364475748746416

رئيس مجلس القضاء الاعلى يبحث مع امين بغداد الاجراءات القضائية في ازالة التجاوزات على الاموال العامة 23 أيلول 2020 05:44 م

النائب-عن-تحالف-الفتح-محمد-البلداوي

البلداوي: أطراف سياسية تخطط لاستغلال النازحين بشكل كبير خلال الانتخابات المبكرة 23 أيلول 2020 04:29 م

فاتح يلدز

يلدز يؤكد دعم تركيا للعراق وشعبه 23 أيلول 2020 04:09 م

مصطفى-الكاظمي-1

جمال جوكر : الأحزاب الكبيرة رسمت مسودة قانون الانتخابات ولا عزاء للكيانات الصغيرة 23 أيلول 2020 03:56 م

تحالف-الفتح،-حامد-الموسوي

الموسوي يكشف عن مخطط خطير يستهدف المحافظات الجنوبية بعد الغربية 23 أيلول 2020 03:49 م

وليد السهلاني

السهلاني يحذر من فوضى زج القوات الأمنية في تصادم مع عشائر ذي قار 23 أيلول 2020 03:45 م

537875Image1

زيدان يبحث مع السفير الامريكي اجراءات القضاء في محاسبة الجهات التي تعتدي وتهدد السفارات الموجودة في العراق 23 أيلول 2020 03:15 م

التعليقات