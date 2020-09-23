البلداوي: أطراف سياسية تخطط لاستغلال النازحين بشكل كبير خلال الانتخابات المبكرة

قال النائب محمد البلداوي، اليوم الأربعاء، إن حكومة مصطفى الكاظمي، مطالبة الآن بالشروع في إغلاق جميع مخيمات النازحين وإعادتهم إلى الأنبار وصلاح الدين وكركوك وديالى بعد أن لمسنا استقرار الاوضاع الامنية في تلك المحافظات".



وأضاف أن "بعض الأطراف السياسية النافذة تخطط لاستغلال الأهالي في مخيمات النازحين بشكل كبير قبل خلال الانتخابات المبكرة".



وأشار البلداوي إلى أن "توفير وضع مستقر تماما في كركوك والانبار وصلاح الدين وديالى واعادة النازحين إلى مناطقهم سيسهم في استقرار الوضع الامني ويمنع هدر مبالغ طائلة تصرف باسم النازحين، فضلا عن أنه سيضمن إجراء انتخابات نزيهة بلا استغلال".



ويمر النازحون في العراق بمعاناة منذ سنوات ويعيشون في مخيمات رسمية وغير رسمية محفوفةً بالمخاطر ومكتظةً في أغلب الأحيان.



