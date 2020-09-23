يلدز يؤكد دعم تركيا للعراق وشعبه

أكد السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، اليوم الأربعاء، حرص بلاده على تطوير آفاق التعاون بين البلدين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم، السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز".

وأضاف البيان، أن "اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في المجالات كافة، وفقاً للمصالح المتبادلة، كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

من جهته، عبر السفير التركي عن حرص بلاده على "تطوير آفاق التعاون بين البلدين"، مؤكدا "دعم تركيا للعراق وشعبه".