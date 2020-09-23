جمال جوكر : الأحزاب الكبيرة رسمت مسودة قانون الانتخابات ولا عزاء للكيانات الصغيرة

أكد عضو الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال جوكر ان الأحزاب الكبيرة هي من رسمت مسودة قانون الانتخابات ، مؤكدا ان وجود الكاظمي اثار مخاوف هذه الاحزاب من قانون الانتخابات .

وقال جوكر في تصريحات تليفزيونية أن “الاحزاب الكبيرة هي من رسمت مسودة قانون الانتخابات ، مؤكدا ان وجود الكاظمي اثار مخاوف هذه الاحزاب من قانون الانتخابات”.

واضاف ان “الاحزاب الصغيرة ستكون خارج المنافسة حسب القانون المطروح ” ، مبنيا انه “اذا لم يستخدم النظام البايومتري ستكون الانتخابات مبكرة”.

وتابع ان “الكاظمي اتخذ خطوات لم يتخذها اي رئيس وزراء سابق”.