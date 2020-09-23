جمال جوكر : الأحزاب الكبيرة رسمت مسودة قانون الانتخابات ولا عزاء للكيانات الصغيرة

أكد عضو الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال جوكر ان الأحزاب الكبيرة هي من رسمت مسودة قانون الانتخابات ، مؤكدا ان وجود الكاظمي اثار مخاوف هذه الاحزاب من قانون الانتخابات .
وقال جوكر في تصريحات تليفزيونية أن “الاحزاب الكبيرة هي من رسمت مسودة قانون الانتخابات ، مؤكدا ان وجود الكاظمي اثار مخاوف هذه الاحزاب من قانون الانتخابات”.
واضاف ان “الاحزاب الصغيرة ستكون خارج المنافسة حسب القانون المطروح ” ، مبنيا انه “اذا لم يستخدم النظام البايومتري ستكون الانتخابات مبكرة”.
وتابع ان “الكاظمي اتخذ خطوات لم يتخذها اي رئيس وزراء سابق”.
وقال جوكر في تصريحات تليفزيونية أن “الاحزاب الكبيرة هي من رسمت مسودة قانون الانتخابات ، مؤكدا ان وجود الكاظمي اثار مخاوف هذه الاحزاب من قانون الانتخابات”.
واضاف ان “الاحزاب الصغيرة ستكون خارج المنافسة حسب القانون المطروح ” ، مبنيا انه “اذا لم يستخدم النظام البايومتري ستكون الانتخابات مبكرة”.
وتابع ان “الكاظمي اتخذ خطوات لم يتخذها اي رئيس وزراء سابق”.