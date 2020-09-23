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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 23 أيلول 2020 03:49 م

الموسوي يكشف عن مخطط خطير يستهدف المحافظات الجنوبية بعد الغربية

تحالف-الفتح،-حامد-الموسوي
أكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي ، وجود مخطط كبير يستهدف المحافظات الجنوبية بعد الغربية ، مؤكدا على ان اجهزة مخابراتية تدخل البلاد وتنفذ المخططات.
وقال الموسوي في حوار لـبرنامج “ابعاد اخرى”،  ان ” مخطط كبير يستهدف المحافظات الجنوبية بعد الغربية ، مؤكدا على ان “اجهزة مخابراتية تدخل البلاد وتنفذ المخططات.
واضاف ان “اكثر من 40 الف منتسب في الناصرية ولا حاجة الى ارسال جهاز مكافحة الارهاب ” ،مبينا الى انه “لم اسمع بانتماء المتهم بخطف سجاد الى بدر “.
واوضح ان “دول الخليج تتدخل وصفقة القرن تسعى الى تركيع العراق”، مشيرا الى ان “الحكومة تخوض حربا اقتصادية ضد المدن الدينية”.
وبين ان “العشائر بدأت بتسليح نفسها خوفا من المستقبل “، لافتا الى ان “الثقة مفقودة بالحكومة والكاظمي يتجه للادولة وانه كرس المحاصصة واتبع في تعييناته ذوق الاحزاب كما يقول”.
واكد ان “مستشارو الكاظمي هم نفسهم الذين كانوا يؤججون ساحات التظاهرات “.
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