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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 23 أيلول 2020 03:45 م

السهلاني يحذر من فوضى زج القوات الأمنية في تصادم مع عشائر ذي قار

وليد السهلاني
حذر رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية الدكتور وليد السهلاني، من فوضى زج القوات الامنية في تصادم مع عشائر المحافظة ، داعيا الى تغليب الحكمة وضبط النفس والسعي لمعالجة الموقف بعيداً عن مظاهر التصعيد.
وقال السهلاني في تصريح صحفي : ان “عشائرنا كانت ولا زالت لها مواقف مميزة في دعم الدولة ومساندتها في فرض القانون وتعضيد هيبة الدولة” ، معرباً في الوقت ذاته عن “ادانته لمظاهر الخطف والقتل مطالباً بتطبيق القانون وعدم التهاون مع الانفلات الحاصل”.
وأشاد، بـ “الدور الوطني الكبير لعشائر العساكرة على مدى سنين طويلة وما قدمه شيوخ وابناء تلك العشيرة من تضحيات جسام كانت سببا في حفظ امن البلد واستقراره وصيانة مقدساته
وطالب السهلاني “الجهات الامنية المعنية بالمسارعة والاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في صيانة امن واستقرار المحافظة والنأي بها عن مظاهر التصعيد”، مشيراً الى ان “ما تعيشه المحافظة من تطورات متسارعة تنذر بخطورة بالغه وهذا ما اشرنا اليه كثيراً في بيانات ومواقف سابقة وحذرنا من منزلق امني خطير ، مما يتطلب تماسكا اجتماعياً قويا وحقيقياً ، ونضجا وتعقلا في التعاطي مع تلك التطورات ، بعيدا عن الانفعال والتصرف اللامسؤول على مصلحة المحافظة”.
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أخر تعديل: الأربعاء، 23 أيلول 2020 04:05 م
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