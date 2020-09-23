قوة أمنية تبحث عن مطلقي صواريخ الكاتيوشا في بغداد.. واكتشاف مخبأ متفجرات في العاصمة

نفّذت قوة أمنية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، عمليات تفتيش في بغداد، بحثاً عن متورطين بإطلاق صواريخ الكاتيوشا بشكل متكرر على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.

بينما عثرات قوات الشرطة الاتحادية، على مخبأ كبير للمواد المتفجرة جنوب بغداد.

وشوهدت سيارات تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، وهي تتجول في منطقتي الجادرية والكرادة المجاورتين للمنطقة الخضراء الحكومية المحصنة.

وذكرت مصادر أمنية، أن القوة قامت بعمليات تفتيش في منطقة الزوية بالكرادة بحثاً عن مطلقي صواريخ الكاتيوشا، موضحة أن جهاز مكافحة الإرهاب قطع جميع المداخل الفرعية في مناطق وجوده.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، أنّ هجوماً جديداً بقذائف "الهاون استهدف المنطقة الخضراء الحكومية المحصنة وسط بغداد، التي تضمّ مقارّ الحكومة والبرلمان والبعثات الأجنبية، وأبرزها السفارتان الأميركية والبريطانية، وذلك في مؤشر جديد على تطور الهجمات التي كانت عادة ما تنفذ ليلاً.

وأشارت الخلية، في بيان، إلى أنّ 3 قذائف هاون سقطت داخل المنطقة الخضراء، فجر اليوم، دون تسجيل خسائر أو أضرار، مبينةً أنه "رُصد مكان إطلاق القذائف من منطقة الكرادة المجاورة للمنطقة الخضراء".

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن "قطعات الفرقة الاولى شرطة اتحادية في بغداد تمكنت وبالاشتراك مع اللواء 42 الجيش العراقي وبإسناد مفارز الجهد الاستخباري من الكشف على مخبأ سري للعصابات الارهابية".

وأضاف البيان، أن "المخبأ يحتوي على كدس كبير للعبوات الناسفة والمواد المتفجرة في منطقة مشروع الوحدة جنوب العاصمة بغداد".

وأوضح البيان، أن المخبأ ضم "4 عبوات ناسفة مسلكة حديدية و14 عبوات مسلكة عبارة عن حشوات صاروخ قاذفة و10 عبوات ناسفة مسلكة عبارة عن قنابل هاون 60 ملم و23 قنابر هاون 60 ملم و قنبرتي هاون 80 ملم، وكمية من مادة C4ومادة معالجة التفجير 500 غرام و8 هواتف نوكيا مسلكه و8 بطاريات 9 فولت وشاحني هواتف مسلكة و313 عتاد بكته عيار 12 ملم و44 عتاد رشاش أحادية 14.5 و178عتاد رشاش عيار 23".

وأشار البيان، إلى أن "مفارز الجهد الهندسي تمكنت من التعامل مع المواد المضبوطة ورفعها اصوليا".

ويشهد العراق، منذ أشهر، تصاعداً لافتاً في الهجمات بالعبوات الناسفة وصواريخ "كاتيوشا"، التي تستهدف أرتالاً تنقل معدات تابعة للتحالف الدولي، وكذلك المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأميركية وبعثات أجنبية أخرى، ومطار بغداد الدولي الذي يوجد فيه جزء مخصص للتحالف الدولي.



