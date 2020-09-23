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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 23 أيلول 2020 02:51 م

سلام الشمري يطالب الكتل الراغبة بعودة نظام الدائرة الواحدة الى الاستجابة لمطالب ثوار تشرين بالدوائر المتعددة

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سلام الشمري يطالب الكتل الراغبة بعودة نظام الدائرة الواحدة الى الاستجابة لمطالب ثوار تشرين بالدوائر المتعددة


طالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري الكتل الراغبة بعودة نظام الدائرة الواحدة الى الاستجابة لمطالب ثوار تشرين بالدوائر المتعددة.

وقال في بيان صحفي ان تحالف سائرون لن يعرقل تمرير قانون الانتخابات وعلينا المضي بالقانون ضمن الدوائر المتعددة وبالبطاقة البارومترية لضمان نزاهتها .

وطالب الشمري لحكومة بالاسراع بتفعيل البطاقة البارومترية خاصة في مناطق النازحين والخارج وان تكون الانتخابات باشراف اممي.

واوضح انه لحد الان  تريد بعض الكتل  ارجاع القانون للدائرة الواحدة وعلى نظام سانت ليغو المجحف ولكن القانون مضى ماعدا الفقرة 15 والتي سنمضي بها قريبا .

وشدد الشمري على ان الدوائر المتعددة مطلب ثوار تشرين والشعب .مبينا ان الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة وتحقق مطالب الشعب لوجود قضاة نزيهين في مفوضية الانتخابات.
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