البديري: رغبة كبيرة لدى أغلب القوى السياسية في تمرير الجداول الملحقة بقانون الانتخابات

أكد النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، اليوم الأربعاء، أن هناك آلية سيتم اعتمادها في جلسة السبت المقبل، بحال عدم الاتفاق على حلول توافقية بشأن المواد الخلافية في قانون الانتخابات.

وقال البديري في تصريح صحفي، "هناك رغبة كبيرة لدى أغلب القوى السياسية في تمرير الجداول الملحقة بقانون الانتخابات في جلسة السبت المقبل، رغم وجود بعض الملاحظات لدى بعض الأطراف حول جزئيات في أصل القانون والجداول الملحقة".

وأضاف البديري، أن "القوى السياسية بدأت مشوار الحوار المكثف لحسم الخلافات حول بعض النقاط في القانون قبل جلسة السبت المقبل والوصول الى حل توافقي يرضي الجميع"، لافتا الى انه "بحال عدم التوصل الى حل توافقي بشأن النقاط والمواد الخلافية فسيتم الذهاب الى الية طرحها جميعا داخل قبة البرلمان والتصويت عليها والخيار الذي يحصل على أعلى الأصوات سيتم اعتماده".