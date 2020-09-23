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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 23 أيلول 2020 02:08 م

الجبوري: 43 ألف أسرة نازحة لم تعد إلى منازلها في محافظة ديالى

نازحون
أكد النائب أحمد مظهر الجبوري، اليوم الأربعاء، أن 43 ألف أسرة نازحة لم تعد إلى منازلها في محافظة ديالى.

وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن "وزارة الهجرة والمهجرين أكدت في كتاب رسمي أن 43 ألف أسرة نازحة لم تعد لمنازلها في ديالى، حتى الان ما يظهر حجم المشهد الانساني".

وأضاف، أن "أسباب عدم عودة تلك الاسر متعددة منها سياسي، وعدم اعمار الخدمات في اغلب المناطق المحررة، إضافة إلى عدم تعويض الكثير من الأسر".

وأشار إلى أن "قاطع ناحيتي السعدية وجلولاء والذي يضم أكثر من 10 أسرة متضررة لم يجرِ تعويض أسرة واحدة وكل الوعود الحكومية في هذا الإطار حبر على ورق".
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