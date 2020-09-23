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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 23 أيلول 2020 02:02 م

سواريز يرفض عرضا جديدا من برشلونة لفسخ عقده ورحيله عن الفريق

لويس سواريز

كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، رفض عرضا جديدا من برشلونة لفسخ عقده ورحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب المصدر، فإن برشلونة، قدم لسواريز، الذي يمتد عقده حتى صيف العام المقبل، سبعة ملايين يورو (نصف راتبه السنوي)، إلا أن العرض قوبل بالرفض من قبل محامي النجم الأوروغوياني.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية، أن محامي سواريز لديه أوامر من اللاعب الأوروغوياني برفض أي تعويض من "البارسا" يقل عن 14 مليون يورو (راتب سواريز السنوي مع برشلونة).

وأضافت أن بعض مسؤولي برشلونة، يعتقدون أنه حتى مفاوضات سواريز مع يوفنتوس للانتقال إليه، ليست أكثر من وسيلة لتأخير رحيله عن النادي الكتالوني.

وأشارت إلى أن سواريز ليست لديه أي نية لترك برشلونة، ولن يضحي براتبه في "كامب نو"، وذلك قبل 14 يوما فقط من غلق باب سوق الانتقالات الصيفية.

وكان المدير الفني الجديد لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان، أبلغ سواريز، بأنه خارج خططه في الموسم الجديد، إلا أن اللاعب الأوروغوياني رفض الرحيل قبل حصوله على راتب موسمه الأخير كاملا.

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