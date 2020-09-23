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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 23 أيلول 2020 01:38 م

المجلس التنسيقي العراقي الأردني المصري يعقد أولى جلساته ويشكل ست لجان فرعية

المجلس التنسيقي العراقي الأردني المصري
عقد المجلس التنسيقي العراقي الاردني المصري، اليوم الأربعاء، أولى جلساته برئاسة وزير التخطيط خالد بتال، والمنسق الوطني للمجلس، الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي بحضور جميع الأعضاء.
وأكد رئيس المجلس بحسب بيان الامانة العامة لمجلس الوزراء، أن “المجلس ستقع على عاتقه، تفعيل الاتفاقيات السابقة المبرمة بين الدول الثلاث، وتوقيع اتفاقيات مستقبلية جديدة، من شأنها تطوير المصالح المشتركة، في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والصحة والنقل، التي ستنعكس إيجاباً على الواقع العراقي، مبيناً أن المجلس أوصى بتشكيل مجالس مماثلة في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، لديمومة التواصل وتبادل الزيارات وإبرام الاتفاقيات”.
واستعرض المنسق الوطني للمجلس، “أهم الملفات المشتركة بين العراق والجانبين الأردني والمصري، وضرورة حسمها بحسب التوقيتات الزمنية المعدة، مؤكداً اهتمام السيد رئيس مجلس الوزراء، بديمومة العلاقات الثنائية بين العراق والأردن ومصر بخاصة، والمحيط العربي والإقليمي والدولي بخاصة”.
وشكل المجلس، “ست لجان رئيسة ستنظم عمله، وستباشر أعمالها خلال الاسبوع المقبل، لغرض رفع التقارير والتوصيات الدورية إلى رئاسة المجلس، لمناقشتها والمصادقة عليها، وتضمنت اللجان (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة النقل والمنافذ الحدودية، لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار، لجنة الطاقة والصناعة، لجنة التعليم والشباب والثقافة، ولجنة الصحة والزراعة)”.
وتابع البيان: “يهدف المجلس إلى تعزيز العمل العربي المشترك، لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات المشتركة، والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وتوسيع الشراكات الستراتيجية المتعددة، ليكون العراق منصة توازن ونقطة تلاقي وليس نزاع بين المصالح الإقليمية، والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها التواصل الجغرافي للبلدان الثلاث”.
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