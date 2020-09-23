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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 23 أيلول 2020 01:35 م

مراقبون : نزيف الأسفلت والموت المجاني للمواطنين على الطرق أخطر ملفات الفساد والإهدار المالي

حادث

أكد مراقبون أن نزيف حوادث الطرق في العراق لا يتوقف وأن الموت المجاني يوزع يوميا  بسبب ردائة الطرق والجسور و أن المسؤولين في مديرية المرور في سبات عميق ولا حلول منطقية تلوح في الأفق .

أشاروا إلى أن الإصلاحات مغيبة بشكل ممنهج على الرغم من وفرة المليارات في مديرية المرور وفي وزارة الاعمار والاسكان وحتى لدى امانة بغداد وبقية المحافظين لا يعنيهم هذا الامر البالغ الخطورة .

وتابعوا أن كل دائرة ترمي الاتهامات والاهمال والفساد على الاخرى مطالبين مجلس الوزراء ومجلس بحلحلة هذا الركود الجامد ومعرفة اين تذهب تلك المليارات الوفيرة والكثيرة  ولا نعلم اين تقع الحكومة واين تذهب أموال اعمار الطرق والجسور.

الحفريات التي لا تكلف امانة بغداد أكثر من (500 دولار) بين الاسفلت والفارشه”كرسته وعمل” ولكن اين الضمير ننتظر المزيد من الأمين الجديد .

الفساد والفشل

وقدر اهالي بغداد ان لا يوجد امين شريف  قدم الخدمات ونفذ المخططات فقط الكذب والتسويف ولا تنفيذ للمشاريع الاستراتيجية على ارض الواقع .

 

كما أن المدن الجديدة محرومة  من الخدمات و تعاني من تلوث مياه الشرب وانعدام الطرق وانتشار النفايات ما حوّلها الى مدن منكوبة بسبب فشل أمينة بغداد السابقة ذكرى علوش في ادارة ناجحة لبغداد .

النفايات وطرق التخلّص منها أصبحت معاناة يومية يعاني منها سكان المناطق القريبة من مكبات النفايات , اطراف بغداد وخاصة في منطقة البلديات والتاجي حيث يعمل القائمون على المكب بعد فرز النفايات بحرقها  مّا يتسبب بانبعاث غازات سامة تؤثر في صحة المواطنين الصحية والبيئية وكثرة السرطانات.

ويرى مختصون، ان غياب الانجازات لأمانة بغداد وعدم محاسبتها , فضلا عن تداخل الصلاحيات مع محافظة بغداد جعل المواطن يتساءل عن عدم مساءلتها قانونيا حتى بعد ترك المنصب والاقالة , خاصة انها اخفقت في عملها , والتساؤل عن مصير مشروع قناة الجيش وترك المدن الجديدة بدون خدمات وهناك أموال كبيرة تخصص لامانة بغداد ولكن يتم الهدر والسرقة . وقد عوّل سكان بغداد على مشروع تطوير قناة الجيش جانب الرصافة الكثير كونه سيسمح مساحات كبيرة خضراء وأخرى ترفيهية , إلا ان هذا الملف أهمل من قبل أمينة بغداد السابقة سيئة الذكر ذكرى علوش وإتلاف البنى التحتية له بحجة عدم وجود تخصيصات , لاسيما واردات الأمانة تفوق واردات خمس وزارت ولكن سوء الإدارة والهدر والسرقة كان هو الانجاز الوحيد ذكرى علوش المخلوعة .

ننتظر المزيد من امين بغداد الجديد منهل الحبوبي هذه رسالة الى رئيس الوزراء ومن يعنيه الأمر بمتابعة الخدمات في بغداد واعمار الطرق والجسور والخلاص من الموت المجاني بدم بارد .

 

 

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