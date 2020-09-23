التربية تُصدر أيضاحاً بخصوص امتحان الدور الثاني لتلاميذ الصفوف غير المنتهية والسادس الأبتدائي

أصدرت وزارة التربية ، الأربعاء ، توضيحاً يخص امتحان الدور الثاني بالنسبة لتلاميذ والطلبة الصفوف غير المنتهية والصف السادس الأبتدائي للعام الدراسي 2019 – 2020 .
وذكر المكتب الإعلامي في بيان له، أن “المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ، انهُ في حال سلامة موقف التلاميذ والطلبة من الدوام سواء أدوا امتحانات نصف السنة او لم يؤدوها ، باحقية ادائهم للأمتحانات الدور الثاني”.
وأعربت الوزارة في بيانها عن “تمنياتها بالنجاح والموفقية لطلبتنا الأعزاء في اكمال مسيرتهم التعليمية”.
وذكر المكتب الإعلامي في بيان له، أن “المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ، انهُ في حال سلامة موقف التلاميذ والطلبة من الدوام سواء أدوا امتحانات نصف السنة او لم يؤدوها ، باحقية ادائهم للأمتحانات الدور الثاني”.
وأعربت الوزارة في بيانها عن “تمنياتها بالنجاح والموفقية لطلبتنا الأعزاء في اكمال مسيرتهم التعليمية”.