التربية تُصدر أيضاحاً بخصوص امتحان الدور الثاني لتلاميذ الصفوف غير المنتهية والسادس الأبتدائي

أصدرت وزارة التربية ، الأربعاء ، توضيحاً يخص امتحان الدور الثاني بالنسبة لتلاميذ والطلبة الصفوف غير المنتهية والصف السادس الأبتدائي للعام الدراسي 2019 – 2020 .

وذكر المكتب الإعلامي في بيان له، أن “المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ، انهُ في حال سلامة موقف التلاميذ والطلبة من الدوام سواء أدوا امتحانات نصف السنة او لم يؤدوها ، باحقية ادائهم للأمتحانات الدور الثاني”.

وأعربت الوزارة في بيانها عن “تمنياتها بالنجاح والموفقية لطلبتنا الأعزاء في اكمال مسيرتهم التعليمية”.