انخفاض أسعار النفط بسبب ارتفاع المخزونات الأميركية

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما أفادت بيانات بأن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع، مما جدد المخاوف حيال الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينيتش، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.8% إلى 41.39 دولار للبرميل، وكانت انخفضت في وقت سابق 1.2% إلى 40.21 دولار.

وهبطت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 1% إلى 39.40 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 1.4% إلى 36.26 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن 4% يوم الاثنين، وهو أكبر تراجع في أسبوعين، بيد أنهما ارتفعا يوم الثلاثاء

وتجددت المخاوف حيال الطلب على الوقود مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول من بينها فرنسا وإسبانيا، بجانب احتمال فرض المزيد من القيود الاحترازية في بريطانيا، ذلك في الوقت الذي ربما تدخل المزيد من الإمدادات النفطية إلى السوق من ليبيا.

وفي الولايات المتحدة، حيث تخطت حالات الوفاة بسبب المرض 200 ألف، وهو الأعلى في العالم، ارتفعت مخزونات النفط الخام بـ691 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر الجاري، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 2.3 مليون برميل.