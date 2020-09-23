إصابة وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو بفايروس كورونا

أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بأن وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو أصيبت بفيروس كورونا.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن الفحوصات أظهرت إصابة وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو بفيروس كورونا.



يذكر أن عددا من المسؤولين والنواب قد تعرضوا إلى الإصابة بفيروس كورونا منذ تفشي الجائحة في العراق قبل أشهر عدة.