محلل سياسي: الكاظمي سيشعل حربا أهلية داخل العراق

أكد المحلل السياسي صباح الطائي، أن القوة لا ينبغي أن تستخدم ضد عشائر جنوبية امتثلت لتوجيهات المرجعية وقدمت أبنائها دروعا بشرية لقتال داعش من أجل تحرير نينوى والأنبار وديالى وصلاح الدين وإبعاد خطرهم عن الإقليم.



وأضاف أن بعض عشائر ذي قار استنكرت استخدام القوة التي أرسلها الكاظمي، وبالتالي فأن استمرار هكذا ممارسات سيقود إلى حرب أهلية أو انتفاضة شعبية لمحافظات سلبت ثرواتها واهملت من أجل أن تنعم به محافظات أخرى.



وذكر الطائي، أن جميع السياسيين أكدوا أن الحكومة جاملت الإقليم بتصرفاتها وإرسالها للأموال في وقت مازالت كردستان تأخذ ولا تعطي، وهو ما سيقود إلى غضب المحافظات المنتجة للنفط واتخاذها خطوات تصعيدية ازاء محاربة اهلها ومجاملة كردستان على حساب ثروات الجنوب.



